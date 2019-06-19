В Иркутске вырос спрос на клубнику

СЕГОДНЯ 14:30 2019-06-19T14:30:18+03:00

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По сравнению с началом мая поиски клубники на "Юле" выросли в 3,2 раза. Увеличились и продажи. Как сообщает ИА IrkutskMedia, самые высокие цены оказались в Сибири. Например, в Иркутске килограмм лакомства стоит в среднем 540 рублей. Для сравнения, в соседнем Красноярске – 530 рублей. Дороже только в Тюмени (600 рублей). Дешевле всего клубника продается в Сочи. Там за килограмм клубники просят в среднем 130 рублей. Невысокие цены в центральной части России. В Липецке, Воронеже и Санкт-Петербурге – по 170 рублей за кг.

К слову, помимо свежей клубники, россияне стали больше интересоваться рассадой, клубникой оптом, также просматривают подарочные наборы и букеты из клубники.

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ИСТОЧНИК KP.RU