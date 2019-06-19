2019-06-19T16:23:13+03:00
Общество

День молодежи 2019 в Усолье-Сибирском: программа праздничных мероприятий

Праздник в Усолье-Сибирском отметят 29 июня
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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День молодежи 2019 в Усолье-Сибирском: программа праздничных мероприятийДень молодежи 2019 в Усолье-Сибирском: программа праздничных мероприятийФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Ярко и весело в этом году отметят День молодежи 2019 жители Усолья-Сибирского. Пройдут народные гулянья в субботу, 29 июня. Как сообщает портал «Usolie.info», впервые День молодежи в Усолье отметили в 1958 году. Нынче для отдыха горожан власти решили задействовать как можно больше площадок.

Ну а теперь о программе мероприятий. Начнется праздник в 10.00 массовой пробежкой и зарядкой "Zumba" на скейт-площадке на стадионе «Химик». Ну а далее события пойдут в следующем порядке:

11.00 Нижний парк - Фестиваль сибирских моторов

14.00 - регистрация

14.30 - брифинг

16.00 - старт гонки

14.30 - 17.00 Никольский парк (Привокзальный район) -Фестиваль красок, "Уличные танцы"

20.00 - 22.00 Площадь -Праздничная программа

19.00 - 20.00 Верхний парк - работа молодежных площадок

ИСТОЧНИК KP.RU

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