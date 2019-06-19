Иркутский спортсмен Дмитрий Иванов выиграл чемпионат Европы по тяжелой атлетике

СЕГОДНЯ 16:39 2019-06-19T16:39:13+03:00

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Еще одна награда в коллекции иркутского спортсмена Дмитрия Иванова. Сибиряк завоевал золотую медаль чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов старших возрастных групп в весовой категории до 102 килограммов. Соревнования проходили с 12 по 19 июня в финском Рованиеми.

- Дмитрий Иванов выступал среди мужчин до 45 лет и одержал победу с результатом в сумме двоеборья 256 кг., - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. - Из них в рывке наш атлет набрал 113 кг, в толчке – 143 кг. Занявшего второе место шведа, Дмитрий обошел на один килограмм.

Добавим, что Дмитрий Иванов уже становился чемпионом Европы среди спортсменов старших возрастных групп в 2017 году. Сейчас он тренируется в спорткомплексе «Байкал-Арена» под руководством заслуженного тренера России по тяжелой атлетике Сергея Горбачевского.

ИСТОЧНИК KP.RU