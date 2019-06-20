2019-06-20T04:40:23+03:00
Происшествия

Миллионные взятки в Иркутске: бывшие сотрудники транспортной прокуратуры и полиции получили реальные сроки

По данным следствия, за свои "услуги" они "заработали" 55 миллионов рублей
Мария КНЯЗЕВА
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Миллионные взятки в Иркутске: бывшие сотрудники транспортной прокуратуры и полиции получили реальные срокиМиллионные взятки в Иркутске: бывшие сотрудники транспортной прокуратуры и полиции получили реальные срокиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор двум взяточникам - бывшим сотрудникам транспортной прокуратуры и ВС ЛУ МВД России на транспорте.

- Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за совершение заведомо незаконных действий (бездействий), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ.

Следствием установлены две взятки, общий размер которых — 55 миллионов рублей. Одна — в 15 миллионов — за прекращение оперативно-розыскных мероприятий и способствование прекращению уголовного преследования от руководителя одной из некоммерческих организаций, вторая — 40 миллионов от предпринимателя из Иркутска под предлогом освобождения от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела.

Суд приговорил бывшего заместителя Иркутского транспортного прокурора к 8 годам лишения свободы. Бывший начальник линейного отдела МВД России на станции Иркутск-Пассажирский будет сидеть в тюрьме 10 лет. Посредник в мошенничестве «получил» 5 лет лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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