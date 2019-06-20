Снес забор и разворошил все грядки: иркутянин отсудил более 100 тысяч рублей у водителя грузовика

СЕГОДНЯ 06:32 2019-06-20T06:33:02+03:00

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Грузовик DAF с автоприцепом въехал на дачный участок жителя Иркутска, расположенный в садоводстве «Дружба», в ноябре 2017 года. Машина, на скорости съехала с дороги, и пробив забор, разрушила пристрой и часть крыши дома. Но и это еще не все. Обратно по склону автомобиль поднять было невозможно, поэтому, чтобы убрать ее, пришлось тащить через весь участок к противоположной стороне. При буксировке тяжелый автомобиль сломал все насаждения, грядки и разрушил остальную часть забора и калитку.

Благо участок мужчины был застрахован. Однако причиненный ущерб в 133 тысячи рублей ему выплачивать отказались, ссылаясь на то, что он не является собственником поврежденного имущества. Тогда сибиряк подал иск в суд. Исследовав все доказательства суд пришел к выводу, что поврежденный забор и дом, расположенные на земельном участке, находятся в собственности мужчины.

- В пользу владельца участка взыскано: страховое возмещение в 64 100 рублей, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска. – Также ему выплатят компенсацию морального вреда в 5 000 рублей, штраф в 32 050 рублей, расходы на оплату адвоката в 15 000 рублей, расходы на проведение оценки в 2 880 рублей, а также госпошлину в 1 860 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU