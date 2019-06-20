2019-06-20T06:35:09+03:00
Происшествия

Полицейские ищут свидетелей смертельного ДТП в Шелеховском районе

В нем погиб один человек и пятеро пострадали
Анатолий ИЛЬЯЩЕНКО
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Полицейские ищут свидетелей ДТП, которое вчера произошло в Шелеховском районе. Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Иркутской областиПолицейские ищут свидетелей ДТП, которое вчера произошло в Шелеховском районе. Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Иркутской области
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Сотрудники полиции ищут свидетелей серьезного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вчера вечером на 27-м километре федеральной трассы “Байкал”. В нем столкнулись сразу 3 автомобиля: "НиссанСанни", "КиаСол" и "СубаруИмпреза". В результате аварии 1 человек погиб, и еще 5 получили травмы.

- 30-летний пассажир автомобиля "НиссанСанни" от полученных травм скончался на месте ДТП - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Еще один пассажир и водитель были доставлены в больницу. Женщина 28 лет - водитель "КиаСол" и два пассажира, среди них 7-летняя девочка, были госпитализированы.

В данный момент полицией проводится проверка. Если вы видели, как произошла авария или у вас есть видеозапись момента ДТП на видеорегистраторе, то сообщите об этом по телефонам: 8 (39550) 4 23-45, 89025613701.

ИСТОЧНИК KP.RU

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