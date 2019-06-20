2019-06-20T07:01:23+03:00
Происшествия

Это моя жилплощадь: женщина незаконно поселилась в чужой квартире в Тайшете

Чтобы выселить ее оттуда, потребовалась помощь судебных приставов
Анна ПОПОВА
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Это моя жилплощадь: женщина незаконно поселилась в чужой квартире в ТайшетеЭто моя жилплощадь: женщина незаконно поселилась в чужой квартире в ТайшетеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Раздел имущества после получения наследства всегда порождает много скандалов и неприятных историй. А в Тайшете в подобной ситуации даже пришлось заниматься судебным приставам. Все началось с того, что однажды женщина завещала квартиру своему родственнику. Через некоторое время она скончалась. Мужчина достаточно долго не вспоминал о том, что он является собственником квартиры. Но впоследствии наследник все же решил посетить жилплощадь, которая досталась ему с помощью завещания. Но новоселье омрачилось неожиданным известием: оказывается, все это время в квартире его покойной родственницы жила другая женщина!

- Гражданка поселилась в квартире сразу после смерти собственницы и отказывалась съезжать оттуда под любым предлогом, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

Между законным собственником квартиры и проживающей в ней женщиной возник спор о том, кто все-таки имеет право на эту жилплощадь. В поисках справедливости наследник обратился в суд. Сотрудники службы судебных приставов посетили женщину и сообщили ей, что она должна покинуть квартиру. Но она не съехала оттуда в установленный срок и отказалась отдавать законному владельцу ключи от квартиры. После этого приставам пришлось выселять женщину в принудительном порядке. Они заставили ее вернуть ключи законному владельцу квартиры и обязали ее выплатить 1000 рублей в качестве штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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