В Бурятии за прошедшие сутки произошло 40 пожаров в жилых домах

СЕГОДНЯ 07:19 2019-06-20T07:19:29+03:00

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Сразу 40 пожаров вспыхнуло за прошедший день в Бурятии. Большинство из них начались из-за беспечного применения электроприборов и нарушения правил пожарной безопасности. Стоит отметить и то, что люди, живущие в частных домах с печкой, иногда просто не знают, как правильно ее растопить, из-за чего и происходят пожары пожар.

- Вечером поступил вызов о возгорании в двухкомнатной квартире в селе Верхние Тальцы - сообщает пресс-служба МЧС России по республике Бурятия. - К моменту прибытия пожарных, из квартиры уже во всю валил дым. Только спустя 15 минут огонь удалось потушить. А часом позже в селе Новоильинск загорелась баня. Из-за пожара она полностью выгорела изнутри.

Большинство пожаров происходят именно в жилых домах, и их причины почти всегда

одинаковые. Несмотря на предупреждения пожарных и простые меры безопасности, зачастую люди все равно игнорируют их, из-за чего в домах и разгорается огонь.

ИСТОЧНИК KP.RU