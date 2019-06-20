2019-06-20T08:23:37+03:00
Общество

Гороскоп на 20 июня от бурятских лам: избегайте опасных ситуаций

Этот день, как обещает гороскоп на 20 июня, хорошо для жесткого решения вопросов
Анна ПАВЛОВА
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Гороскоп на 20 июня от бурятских лам: избегайте опасных ситуаций.Гороскоп на 20 июня от бурятских лам: избегайте опасных ситуаций.Фото: Яна ЛИСИНА
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День только начался. Чего нам ждать? Изучаем гороскоп на 20 июня, составленный бурятскими ламами Буддистской традиционной Сангхи России на основе древних знаний о мироустройстве, известный как Зурхай. Гороскоп на 20 июня, день Юпитера и 18- ый лунный день с элементом Огонь обещает много интересного. Начнем с главного.

Если верить гороскопу на 20 июня, сегодня удача будет сопутствовать рожденным в Год тигра, кролика, обезьяны и петуха (курицы). Именно им надо напрячь все силы и четко понять, каких целей они собираются достичь в ближайшем будущем - как личных, так и профессиональных, и финансовых. Сделанные 20 июня шаги в нужном направлении обязательно принесут свои плоды.

Осторожнее стоит быть тем, чей год рождения соответствует Году быка, дракона, овцы и собаки. Им стоит наоборот, повременить с активными действиями и перенести принятие сложных решений на другой день. допустим, на 21 июня. С этим можно не соглашаться, но таков гороскоп на 20 июня.

Сегодня рекомендовано: делать подарки, ставить закваску. Вероятно, начинать заготовки на зиму. Это из бытового. Но есть очень много глобального. Этот день способствует разного рода агрессии, и притом, если верить пророчествам, она пойдет на пользу. Необходимо жестко решать разные вопросы, в буквальном смысле слова обезоруживая оппонента весомыми аргументами, ставить его перед фактом. Повезет, судя по всему, сотрудникам угро, прочим полицейским и просто активным гражданам - можно предотвратить кражу.

Чего не стоит делать 20 июня? Не стоит заводить новые знакомства, все равно не удастся обрести настоящих друзей. Если вы до этого не преподавали - перенесите начало лекций или курсов на понедельник. Вполне обоснованно - с начала новой недели. Сейчас может не пойти. Стоит отложить дальние поездки. Командировки и даже отъезд в отпуск могут привести к большим неприятностям и даже расставанию с близкими. Стрижка волос сегодня тоже не рекомендуется – это приведет к потере нажитого богатства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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