2019-06-20T08:33:10+03:00
Общество

В Иркутской области отремонтировали 80 домов культуры

В обновленных центрах сделали ремонт и установили новое необходимое оборудование
Анатолий ИЛЬЯЩЕНКО
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В Иркутской области отремонтировали 80 домов культурыВ Иркутской области отремонтировали 80 домов культурыФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В течение года 80 домам культуры Приангарья была оказана финансовая поддержка. В частности за это время ремонт провели в Эхирит-Булагатском, Усольском, Аларском и Куйтунском районах, также в них установили оборудование, которое необходимо для работы ДК. В прошлом году финансовая поддержка была оказана только 40 культурным центрам.

- Муниципальные дома культуры будут модернизированы в соответствии с их потребностями - сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу областного правительства. - В 43 культурных центрах установили новое оборудование, а еще в 37 сделали ремонт. Помимо этого, на 27 объектах произвели проектирование и капитальный ремонт.

Также завершили проектные работы для строительства нового здания Национальной библиотеки им. М. Н. Хангалова в поселке Усть-Ордынском. В рамках той же государственной программы построили еще несколько домов культуры в разных селах и поселках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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