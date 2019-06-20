2019-06-20T08:42:30+03:00
Общество

Жителей Иркутской области приглашают на татаро-башкирский праздник “Сабантуй”

Он состоится 23-го июня в поселке Залари
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Жителей Иркутской области приглашают на татаро-башкирский праздник “Сабантуй”Жителей Иркутской области приглашают на татаро-башкирский праздник “Сабантуй”Фото: Яна ЛИСИНА
Изменить размер текста:

На этих выходных в поселке Залари состоится большой культурно-спортивный праздник “Сабантуй-2019”, - сообщается на сайте ИА Baikal Info. Каждый год его отмечают все татары и башкиры России, и Иркутская область никогда не остается в стороне. Праздник состоится 23-го июня, начало культурной программы намечено на 12:00. Гостей мероприятия ждут веселые конкурсы, выступления творческих коллективов, дегустация блюд татаро-башкирской национальной кухни, а также спортивные соревнования по борьбе, мини-футболу и волейболу. Поучаствовать во всех активностях на празднике “Сабантуй-2019” можно будет совершенно бесплатно, так что обязательно приезжайте на этих выходных в Залари!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поступают все: в Иркутских ВУЗах начался прием документов
Гороскоп на 20 июня от бурятских лам: избегайте опасных ситуаций
В Иркутской области отремонтировали 80 домов культуры
Иркутская спортсменка Александра Кан завоевала золотую медаль на Первенстве России по самбо
В Бурятии за прошедшие сутки произошло 40 пожаров в жилых домах
Это моя жилплощадь: женщина незаконно поселилась в чужой квартире в Тайшете
"Главный приз - бензопила!": "Комсомолка" проводит акцию "Победа в каждый дом"
Полицейские ищут свидетелей смертельного ДТП в Шелеховском районе
Снес забор и разворошил все грядки: иркутянин отсудил более 100 тысяч рублей у водителя грузовика
ТПП Восточной Сибири приглашает предпринимателей на встречу с руководством Байкальской природоохранной прокуратуры 28 июня
Определены победители конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее»
250 автомобилей, 40 мотоциклов и квадроциклов: 6 июля в Иркутске стартует ралли «Шелковый путь-2019»
Миллионные взятки в Иркутске: бывшие сотрудники транспортной прокуратуры и полиции получили реальные сроки
За брошенный окурок - 4 года тюрьмы: если он стал причиной лесного пожара
Японская монохромная живопись в Иркутске: 63 свитка в экспозиции новой выставки
Иркутский спортсмен Дмитрий Иванов выиграл чемпионат Европы по тяжелой атлетике
День молодежи 2019 в Усолье-Сибирском: программа праздничных мероприятий
Иркутского детского хирурга Юрия Козлова наградят Почетным знаком «Признание»
В Иркутске вырос спрос на клубнику