Жителей Иркутской области приглашают на татаро-башкирский праздник “Сабантуй”

СЕГОДНЯ 08:42 2019-06-20T08:42:30+03:00

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На этих выходных в поселке Залари состоится большой культурно-спортивный праздник “Сабантуй-2019”, - сообщается на сайте ИА Baikal Info. Каждый год его отмечают все татары и башкиры России, и Иркутская область никогда не остается в стороне. Праздник состоится 23-го июня, начало культурной программы намечено на 12:00. Гостей мероприятия ждут веселые конкурсы, выступления творческих коллективов, дегустация блюд татаро-башкирской национальной кухни, а также спортивные соревнования по борьбе, мини-футболу и волейболу. Поучаствовать во всех активностях на празднике “Сабантуй-2019” можно будет совершенно бесплатно, так что обязательно приезжайте на этих выходных в Залари!

ИСТОЧНИК KP.RU