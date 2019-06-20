2019-06-20T09:53:57+03:00
Общество

Поступают все: в Иркутских ВУЗах начался прием документов

На какое количество бюджетных мест могут рассчитывать выпускники в Иркутской области
Анна ПОПОВА
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Поступают все: в Иркутских ВУЗах начался прием документовПоступают все: в Иркутских ВУЗах начался прием документовФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Основные выпускные экзамены позади, а значит школьникам уже пора подавать документы в ВУЗы. Всего в этом учебном году 11 классов закончили 15 тысяч жителей Приангарья, которые уже готовы штурмовать приемные комиссии. С 20-го июня в большинстве иркутских университетов уже стартовал прием документов. ВУЗы уже определились с количеством бюджетных мест на своих факультетах в этом учебном году, так что выпускники уже вполне могут прикинуть, в какие университеты им поступить будет легко, а куда лучше даже не пробовать подавать документы из-за низкой вероятности выучиться бесплатно.

Количество бюджетных мест в популярных иркутских вузах в этом году практически не изменилось, по сравнению с показателями прошлого года. Больше всего их оказалось в ИРНИТУ – в этот университет смогут поступить бесплатно 2179 человек. На втором месте идет ИрГУПС, который в этом году примет на бюджет 2421 будущего железнодорожника. Следующим в рейтинге идет ИГУ.

- В иркутском государственном университете в этом году абитуриентам для поступления предоставят 2179 бюджетных мест. А вот в следующем году их количество планируют значительно увеличить. Выпускников 2020 года ждет цифра в 2318 мест для бесплатного обучения, - сообщили в пресс-службе ИГУ.

Следующим в списке с большим отрывом идет ИрГАУ, в который сможет бесплатно поступить 991 абитуриент, желающий связать свою жизнь с сельским хозяйством. А замыкает топ-5 ВУЗов с наибольшим количеством бюджетных мест БГУ, в котором в этом году будет всего 732 бюджетных места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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