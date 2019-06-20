2019-06-20T11:39:06+03:00
Общество

В Братске построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Северная столица Иркутской области вошла в число победителей рейтингового отбора
Дарья АМУРСКАЯ
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Рядом со школой №41 по улице Юбилейной в Братске построят физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Строительство будет проходить в рамках федерального проекта «Спорт- норма жизни».

Всего в Приангарье появится две таких площадки. Чтобы попасть в этот проект, муниципалитету было необходимо выполнить ряд условий.

- Подведены итоги рейтингового отбора. Братск стал одним из победителей. Площадь будущего физкультурно-оздоровительного центра составит около 4000 кв.м. Здесь можно будет заниматься различными видами спорта - волейболом, хоккеем, футболом, легкой атлетикой и другими, - сообщил начальник департамента физической культуры и спорта администрации Братска Алексей Минченко.

На территории ФОКа должны появиться 200-метровая беговая дорожка, футбольное поле с искусственным покрытием, легкоатлетическая яма, тренажеры, баскетбольная площадка, хоккейный корт, трибуны на 100 мест, раздевалки.

Финансирование комплекса составит порядка 30 млн рублей. Средства городского бюджета направят на подготовительные работы и установку спортивно-технологического оборудования.

Фото: Пресс-служба администрации Братска.

Фото: Пресс-служба администрации Братска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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