Тойота Камри перевернулась на объездной дороге Ангарска: погиб водитель легковушки
Смертельная авария произошла утром, 20 июня на объездной дороге Ангарска. 58-летний водитель Тойоты Камри при обгоне бензовоза, не справился с управлением, машину занесло и она перевернулась. От полученных травм водитель легковушки погиб на месте.
- Его жена, которая находилась на пассажирском сиденье с различными травмами доставлена в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Водитель грузовика не пострадал.
Сейчас все подробности этого трагического ДТП выясняют инспекторы ГИБДД. Проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU