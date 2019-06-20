2019-06-20T14:20:33+03:00
Авто

Тойота Камри перевернулась на объездной дороге Ангарска: погиб водитель легковушки

Японская машина перевернулась при обгоне бензовоза
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Тойота Камри перевернулась на объездной дороге Ангарска: погиб водитель легковушки. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Тойота Камри перевернулась на объездной дороге Ангарска: погиб водитель легковушки. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Смертельная авария произошла утром, 20 июня на объездной дороге Ангарска. 58-летний водитель Тойоты Камри при обгоне бензовоза, не справился с управлением, машину занесло и она перевернулась. От полученных травм водитель легковушки погиб на месте.

- Его жена, которая находилась на пассажирском сиденье с различными травмами доставлена в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Водитель грузовика не пострадал.

Сейчас все подробности этого трагического ДТП выясняют инспекторы ГИБДД. Проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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