В Иркутске 23 июня перекроют центральные улицы на несколько часов

СЕГОДНЯ 03:57 2019-06-21T03:57:24+03:00

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23 июня — воскресенье, и не мудрено, что кто-то в этот день захочет отправиться в центр города по делам, по магазинам, да и просто на прогулку по набережным. Будьте внимательны! Из-за легкоатлетического марафона с 09.30 до 10.30 будет перекрыт бульвар Гагарина от улицы Красного Восстания до Глазковского моста. Всего на час. Но еще две улицы в городе будет недоступны и вовсе 7.

- Улицы Цесовская набережная, Чудотворская и Сурикова перекроют с 10.00 до 17.00, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Так что, планируя свои выходные, продумывайте и маршрут. А чем еще можно заняться в выходные - смотрите здесь: афиша на выходные 22-23 июня в Иркутске.

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ИСТОЧНИК KP.RU