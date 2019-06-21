2019-06-21T04:22:21+03:00
Общество

Наведем чистоту у плотины ГЭС: иркутян приглашают на субботник

Уборка пройдет утром в субботу 22 июня
Мария КНЯЗЕВА
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Наведем чистоту у плотины ГЭС: иркутян приглашают на субботникНаведем чистоту у плотины ГЭС: иркутян приглашают на субботникФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Массовый субботник пройдет в Иркутске 22 июня. В этот раз прибираться будем у плотины ГЭС, так называемых в народе «квадратах».

- Начало уборки в 11.00, - сообщает администрация города Иркутска.

Наводить чистоту будут экологические отряды города, они то и приглашают с собой всех желающих помочь природе и очистить берега прекрасной реки Ангара от мусора. Напомним, что последний субботник прошел в нашем городе в апреле. Сотни неравнодушных иркутян вышли на улицы и убрали с них мусор. Надеемся, что и в этот раз к акции присоединиться не мало людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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