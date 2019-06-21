Акция «Свеча памяти» пройдет вечером 21 июня у мемориала «Вечный огонь» в Иркутске
22 июня — страшная дата для всех россиян. В этот день в 1941 году в нашу страну пришла война. Мы победили. Но заплатили за победу огромную цену. В память о погибших в этой войне 27 миллионах соотечественников в Иркутске уже в одиннадцатый раз накануне годовщины начала войны пройдет акция «Свеча памяти».
- Начало акции 21 июня в 21.45, - сообщают организаторы. - По традиции, будет дан оружейный залп, зажжем тысячу свечей, а на воду реки Ангары спустим траурный венок.
Принять участие, почтить память павших воинов могут все желающие иркутяне. Встречаемся у мемориала «Вечный огонь». Ветеранов, после окончания акции, на парковке со стороны ул. Сухэ-Батора, будет ждать транспорт, который довезет их до дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU