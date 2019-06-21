2019-06-21T07:30:26+03:00
Общество

Проблемы Байкала обсудил Сергей Сокол в Федеральном Собрании РФ

Во встрече приняли участие депутаты Госдумы ФС РФ Николай Николаев, Александр Якубовский, Андрей Чернышев, сенатор Сергей Брилка
Яна ЛИСИНА
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Вопросы экологической безопасности и реализацию в Иркутской области федеральной программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» - главные темы на встрече спикера ЗС Сергея Сокола с представителями региона в Федеральном Собрании РФ. Встреча прошла 21 июня в Москве.

Сергей Сокол напомнил, что к середине 2019 года благодаря совместным усилиям депутатов и муниципалитета удалось сдвинуть с мертвой точки решение важной для региона задачи. Это необходимость демеркуризации цеха ртутного электролиза в Усолье-Сибирском. Сейчас острая угроза химического заражения снята, вопрос взят на личный контроль главой правительства РФ.

- Теперь наша задача – войти в актуальные федеральные программы, чтобы как можно быстрее начать рекультивацию отходов, – сказал председатель Заксобрания.

Кроме того, на контроле областного парламента вопрос рекультивации отходов БЦБК и разработки нового законодательства об охране озера Байкал. Актуальными остаются работы по берегоукреплению в районе Ангарска и Листвянки, строительства очистных сооружений в Слюдянке.

Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям ГД ФС РФ Николай Николаев заметил, что серьезным для региона остается проблема незаконного оборота древесины. Сейчас комитет работает над ужесточением законодательства в части документационного сопровождения перемещения древесины.

Депутат Госдумы Александр Якубовский, свою очередь, рассказал, что ГосДума приняла закон о защите участников долевого строительства. По его словам, в Иркутской области проживает 700 семей обманутых дольщиков, а на достройку проблемных объектов требуется около 500 млн рублей. А депутат Госдумы РФ Андрей Чернышев поднял вопрос о необходимости развития региональных перевозок для северных территорий. А также депутат считает, что особое внимание нужно обратить на развитие сельских клубов.

Сергей Сокол также отметил, из 67 федеральных проектов регион участвует только в 52-х, при этом 20 из них так и не учтены в областном бюджете. Принято решение в ближайшее время провести в Приангарье совещание по выполнению поручений Президента РФ в регионе и реализации нацпроектов с участием представителей Совета Федерации, Государственной Думы, депутатов ЗакСобрания и регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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