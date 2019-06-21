2019-06-21T08:10:28+03:00
Общество

Как реализуется экологическая программа, готов ли Братск принимать отходы “Усольехимпрома”?

Мэр Братска Сергей Серебренников на радио “Комсомольская правда” [эфир в 8.00 24 июня на 91,5 fm в Братске, 91,5 fm в Иркутске]
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Как реализуется экологическая программа, готов ли Братск принимать отходы “Усольехимпрома”?Как реализуется экологическая программа, готов ли Братск принимать отходы “Усольехимпрома”?Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В эфире радио "Комсомольская правда" - мэр Братска Сергей Серебренников. Градоначальник отвечает на самые острые, насущные вопросы, которые сейчас стоят на повестке дня северной столицы Приангарья.

- Как реализуется государственная экологическая программа?

-Готов ли Братск принимать отходы “Усольехимпрома”?

-Безопасные качественные дороги. Что и где отремонтируют этим летом?

- Повод для гордости. Лицеи и гимназия Братска в списке лучших в регионе.

Об этом и не только беседуем с главой города Братска.

Слушайте нас на радио “Комсомольская правда” 91,5 fm в Братске, 91,5 fm в Иркутске. На сайте irk.kp.ru - из любой точки мира. Слушайте интервью с мэром Братска Сергеем Серебренниковым 24 июня в 8.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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