Как реализуется экологическая программа, готов ли Братск принимать отходы “Усольехимпрома”?
В эфире радио "Комсомольская правда" - мэр Братска Сергей Серебренников. Градоначальник отвечает на самые острые, насущные вопросы, которые сейчас стоят на повестке дня северной столицы Приангарья.
- Как реализуется государственная экологическая программа?
-Готов ли Братск принимать отходы “Усольехимпрома”?
-Безопасные качественные дороги. Что и где отремонтируют этим летом?
- Повод для гордости. Лицеи и гимназия Братска в списке лучших в регионе.
Об этом и не только беседуем с главой города Братска.
Слушайте нас на радио “Комсомольская правда” 91,5 fm в Братске, 91,5 fm в Иркутске. На сайте irk.kp.ru - из любой точки мира. Слушайте интервью с мэром Братска Сергеем Серебренниковым 24 июня в 8.00.
ИСТОЧНИК KP.RU