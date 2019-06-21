Иркутянка выплатила судебным приставам 1,3 миллиона рублей, чтобы поехать в отпуск

СЕГОДНЯ 08:11 2019-06-21T08:11:48+03:00

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Отпуск - долгожданная пора для всех российских работников. Все мы с нетерпением ждем того дня, когда можно будет собрать чемодан и отправиться в теплые страны. Одна из жительниц Иркутска уже приобрела путевку в Тайланд и настроилась на отпуск, но на пути между ней и долгожданным отдыхом встали судебные приставы. Они сообщили женщине, что у нее есть долг в размере 1,3 миллиона рублей. Ранее иркутянка действительно взяла кредит в банке, но не смогла его выплатить.

- Суд вынес постановление, по которому женщина должна выплачивать 50 процентов своей зарплаты в счет долга, а также ей запретили выезжать за пределы страны, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Женщина решила, что ничто не сможет помешать ей отправиться в теплые края, поэтому быстро расплатилась со всеми долгами. После этого ей разрешили выехать за границу, и сейчас она нежится под тайским солнышком, не думая ни о каких кредитах.

ИСТОЧНИК KP.RU