С 24 по 28 июня изменится расписание движения пассажирских поездов, проезжающих через Иркутск

СЕГОДНЯ 10:43 2019-06-21T11:49:57+03:00

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Если вы решили поехать куда-то на поезде, то обратите внимание: с 24-го по 28-е июня изменится расписание нескольких поездов, которые проходят через Иркутск. Информация об этом появилась на сайте ИА "Байкал-инфо" со ссылкой на пресс-службу ВСЖД. Изменения произошли из-за того, что на одном из участков Восточно-Сибирской железной дороги сейчас ведутся ремонтные работы. В этот период изменится расписание следующих поездов: № 69 Чита – Москва, № 57 Иркутск – Кисловодск, № 97 Тында – Кисловодск, № 983 Владивосток – Москва, № 75 Нерюнгри – Москва, № 81 Улан-Удэ – Москва, № 989 Владивосток – Москва, № 99 Владивосток – Москва, № 241 Иркутск – Адлер, № 269 Чита – Адлер, № 273 Северобайкальск – Адлер, № 3 Пекин – Москва, № 1 Владивосток – Москва, № 206 Анапа – Иркутск, № 230 Анапа – Северобайкальск, № 100 Москва – Владивосток, № 92 Москва – Северобайкальск, № 112 Красноярск – Северобайкальск, № 4 Москва – Пекин, № 922 Москва – Иркутск, № 2 Москва – Владивосток, № 20 Москва – Пекин, № 984 Москва – Владивосток, № 8 Новосибирск – Владивосток, № 58 Кисловодск – Иркутск, № 98 Кисловодск – Тында. Разница с действующим расписанием у них составит от одной минуты до полутора часов. Если вы нашли в этом списке тот поезд, на который вы купили билет, то лучше уточните точное время его отправления на официальном сайте РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU