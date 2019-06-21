Автомобилиста оштрафовали за опасный разворот на плотине ГЭС

СЕГОДНЯ 09:56 2019-06-21T09:56:19+03:00

Видео с нарушением ПДД попало в соцсети, где его и увидели сотрудники ГИБДД

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Владелец дорогого авто «Форд Мондео» совершил опасный разворот на плотине ГЭС, надеясь, что никто из сотрудников ГИБДД этого не заметит. То ли торопился куда-то, то ли просто поленился делать крюк... В любом случае, автомобилиста придется отвечать за этот маневр.

- Видеозапись с запрещенным разворотом в нарушение дорожной разметки попала накануне в социальные сети, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Полицейские быстро нашли нарушителя, он сам пришел в подразделение и согласился, что создал опасную ситуацию на дороге.

Поскольку из-за этого рискованного разворота могло случиться серьезное ДТП, иркутянину придется выплатить штраф до 1,5 тысячи рублей. А еще с ним провели профилактическую беседу о том, что правила дорожного движения нужно соблюдать всегда.

ИСТОЧНИК KP.RU