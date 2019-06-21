Автомобилиста оштрафовали за опасный разворот на плотине ГЭС
Владелец дорогого авто «Форд Мондео» совершил опасный разворот на плотине ГЭС, надеясь, что никто из сотрудников ГИБДД этого не заметит. То ли торопился куда-то, то ли просто поленился делать крюк... В любом случае, автомобилиста придется отвечать за этот маневр.
- Видеозапись с запрещенным разворотом в нарушение дорожной разметки попала накануне в социальные сети, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Полицейские быстро нашли нарушителя, он сам пришел в подразделение и согласился, что создал опасную ситуацию на дороге.
Поскольку из-за этого рискованного разворота могло случиться серьезное ДТП, иркутянину придется выплатить штраф до 1,5 тысячи рублей. А еще с ним провели профилактическую беседу о том, что правила дорожного движения нужно соблюдать всегда.
ИСТОЧНИК KP.RU