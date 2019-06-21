Жительница Иркутска отсудила у управляющей компании 20 тысяч рублей за поездку в "обезумевшем" лифте

СЕГОДНЯ 10:36 2019-06-21T10:36:07+03:00

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Женщина отсудила у управляющей компании 20 тысяч рублей за то, что получила серьезные травмы при поездке в лифте. Прошлым летом, когда жительница Иркутска возвращалась домой, она зашла в подъезд и, как обычно, вызвала лифт. Она вошла в кабину и выбрала свой этаж. Но внезапно лифт проехал мимо, поднялся выше и довез женщину до верхнего этажа, после чего опустился обратно. Таким образом обезумевший лифт катал иркутянку туда-сюда на протяжении длительного времени. Устав от этого безумия, она решила позвонить диспетчеру, который сообщил, что сейчас лифт остановится и она сможет из него выйти. Но кабина так и не остановилась, вновь поднявшись на верхний этаж. И тут произошло страшное - лифт резко поехал вниз, как будто его тросы оборвались, и резко остановился на 13-м этаже. Во время остановки женщина резко упала на пол, ударившись об пол и стенки лифта.

- Через 50 минут в подъезд прибыли спасатели, которые открыли двери лифта и вытащили женщину, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда города Иркутска.

За день до происшествия женщине сделали операцию по удалению варикозных вен, из-за чего ей нужно было избегать любых травм и физических нагрузок. Но ситуация с лифтом нанесла женщине серьезный ущерб - некоторое время она даже не могла ходить. Также она получила ушибы головы и поясницы. Иркутянка потребовала от управляющей компании выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Однако суд, сотрудники которого тщательно изучили материалы дела, решил иначе. Он вынес постановление, по которому компания должна выплатить женщине лишь 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU