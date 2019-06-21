В Иркутской области мужчину приговорили к 3 годам заключения за избиение сотрудников ГИБДД

СЕГОДНЯ 11:09 2019-06-21T11:48:26+03:00

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В Саянске мужчина получил серьезное наказание за то, что избил двух сотрудников ГИБДД, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Это произошло, когда дорожные инспекторы остановили его из-за того, что он управлял автомобилем в нетрезвом виде, и отвели в патрульный автомобиль для составления протокола. Находясь в салоне патрульной машины мужчина решил, что не хочет так легко сдаваться правоохранительным органам и попытался сбежать. Он открыл дверь машины, но сотрудник ГИБДД попытался его удержать. В ответ на это мужчина со всей силы захлопнул дверь, которая зажала стражу порядка руку и ударила по голове. В результате у него оказалась сломана кисть руки. Второй полицейский тут же вышел из машины, чтобы задержать нарушителя, но пьяный водитель и не думал останавливаться. Он ухитрился ударить сотрудника дорожной инспекции по голове затылком, из-за чего страж порядка получил сотрясение мозга. Но уйти нарушителю все равно не удалось - полицейские поймали его и отвезли в участок.

- Сначала он не хотел признавать свою вину, уверяя, что в его действиях не было злого умысла, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Однако, после предоставления всех доказательств, мужчина все-таки признался в содеянном.

Теперь за то, что житель Саянска пытался уйти от справедливого наказания, ему грозит 3 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU