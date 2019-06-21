2019-06-21T12:49:18+03:00
Общество

В Усолье-Сибирском в скором времени появится новая трамвайная остановка

Она будет находиться между остановочными пунктами "Стадион" и "Усольмаш"
Анна ПОПОВА
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В Усолье-Сибирском в скором времени появится новая трамвайная остановкаВ Усолье-Сибирском в скором времени появится новая трамвайная остановкаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В ближайшее время на карте трамвайных маршрутов в городе Усолье-Сибирское появится новая остановка. Она будет находиться между двумя старыми остановочными пунктами "Стадион" и "Усольмаш". Информация об этом появилась сегодня на портале Usolie.info. Необходимость создания новой остановки возникла из-за того, что местным жителям стало трудно добираться до центра "Мои документы". ранее МФЦ находился в удобном для усольчан месте, но недавно ему пришлось переехать в один из торговых центров города. Отдел архитектуры и градостроения города Усолье-Сибирское уже разработал проект нового остановочного пункта, и он появится возле центра "Мои документы" уже в августе этого года. Так что терпеть неудобства жителям Усолья-Сибирского придется недолго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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