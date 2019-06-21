Новые пожарные машины поступили в Иркутскую область

СЕГОДНЯ 13:13 2019-06-21T13:13:33+03:00

Всего в этом году автопарк пожарно-спасательной службы пополнится на 25 автомобилей

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил ключи от новых пожарных автоцистерн руководителям пожарных частей муниципальных образований Приангарья. Сразу 15 спецмашин встанут на боевое дежурство в населенных пунктах Казачинско-Ленского, Киренского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Зиминского, Усольского, Черемховского, Иркутского и Ольхонского районов.

Глава Приангарья проехал за рулем пожарного автомобиля и отметил мощь и универсальность такой машины.

- С 2017 года мы приобретаем для пожарно-спасательной службы Иркутской области 14-15 машин в год. В 2019-м будет больше – порядка 25 автоцистерн. Но при обновлении парка мы все автомобили не списываем – передаем их в сельскую местность, чтобы и фермерские хозяйства, и малые населенные пункты были оснащены, - подчеркнул Сергей Левченко.

ИСТОЧНИК KP.RU