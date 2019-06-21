"Кипятка по колено": в супермаркете на бульваре Постышева в Иркутске прорвало трубы

СЕГОДНЯ 13:39 2019-06-21T13:40:45+03:00

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- На втором этаже прорвало трубы, вода стекает сверху, кипятка - по колено! - обсуждают пользователи соцсетей коммунальную аварию в супермаркете на бульваре Постышева в Иркутске.

По словам очевидцев, магазин затопило горячей водой, большая часть товара, увы, испортилась. Покупателей на время потопа вывели из здания. Лужи кипятка появились и на улице возле супермаркета. Пользователи соцсетей пишут, что прохожая поскользнулась и упала в воду.

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ИСТОЧНИК KP.RU