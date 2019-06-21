2019-06-21T13:40:45+03:00
Происшествия

"Кипятка по колено": в супермаркете на бульваре Постышева в Иркутске прорвало трубы

Горячая вода затопила магазин и улицу
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Фото: скринщот видео svodka38 в Instagram.Фото: скринщот видео svodka38 в Instagram.
Изменить размер текста:

- На втором этаже прорвало трубы, вода стекает сверху, кипятка - по колено! - обсуждают пользователи соцсетей коммунальную аварию в супермаркете на бульваре Постышева в Иркутске.

По словам очевидцев, магазин затопило горячей водой, большая часть товара, увы, испортилась. Покупателей на время потопа вывели из здания. Лужи кипятка появились и на улице возле супермаркета. Пользователи соцсетей пишут, что прохожая поскользнулась и упала в воду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутянка отсудила у управляющей компании 20 тысяч рублей за поездку в "обезумевшем" лифте. Кабина безостановочно "летала" между этажами, женщина упала и получила серьезные травмы (подробности).

В Иркутске 23 июня перекроют центральные улицы на несколько часов.

Проехать по ним нельзя будет из-за спортивного события (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сергей Сокол обсудил c Михаилом Котюковым ситуацию с иркутскими вузами
Новые пожарные машины поступили в Иркутскую область
В Усолье-Сибирском в скором времени появится новая трамвайная остановка
522 выпускника в Иркутской области в этом году получили золотые медали
В 13 районах Иркутской области установят новые спортивные площадки
В Иркутской области мужчину приговорили к 3 годам заключения за избиение сотрудников ГИБДД
С 24 по 28 июня изменится расписание движения пассажирских поездов, проезжающих через Иркутск
Жительница Иркутска отсудила у управляющей компании 20 тысяч рублей за поездку в "обезумевшем" лифте
Автомобилиста оштрафовали за опасный разворот на плотине ГЭС
Иркутянка выплатила судебным приставам 1,3 миллиона рублей, чтобы поехать в отпуск
Как реализуется экологическая программа, готов ли Братск принимать отходы “Усольехимпрома”?
Праздник в честь дня семьи, любви и верности состоится 8-го июля в Ангарске
Проблемы Байкала обсудил Сергей Сокол в Федеральном Собрании РФ
Доверчивая пенсионерка из Ангарска перевела мошеннику более 140 тысяч рублей
Акция «Свеча памяти» пройдет вечером 21 июня у мемориала «Вечный огонь» в Иркутске
В иркутской зоогалерее спасают маленького косуленка, упавшего со скалы на КБЖД
Наведем чистоту у плотины ГЭС: иркутян приглашают на субботник
В Иркутске 23 июня перекроют центральные улицы на несколько часов
Выставка к юбилеям семи художников Прибайкалья откроется сегодня, 21 июня
Тойота Камри перевернулась на объездной дороге Ангарска: погиб водитель легковушки
4-летний мальчик умер в шелеховской больнице: возбуждено уголовное дело
В Братске построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Дома для детей-сирот проверены по поручению губернатора Иркутской области
Начался прием документов у поступающих