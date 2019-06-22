Многодетным семьям из Ангарска выделили земли на болотах: СК начал проверку
Следственный комитет начал проверку по факту выделения многодетным семьям из Ангарска земельных участков в лесу, в болотистой местности. По предварительным данным, ангарчане уже 5 лет не могут начать строить свои дома из-за отсутствия дорог и электричества, которые изначально должны быть согласно проекту.
- Проверка начата по статье «Халатность», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - По предварительной информации, участки местным жителям выделили еще в 2014 году. Но до сих пор работы по обустройству территории не закончены.
Следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц администрации Ангарского городского округа.
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ИСТОЧНИК KP.RU