2019-06-22T05:16:22+03:00
Общество

Многодетным семьям из Ангарска выделили земли на болотах: СК начал проверку

Уже 5 лет местные жители не могут начать строительство
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Многодетным семьям из Ангарска выделили земли на болотах: СК начал проверкуМногодетным семьям из Ангарска выделили земли на болотах: СК начал проверкуФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Следственный комитет начал проверку по факту выделения многодетным семьям из Ангарска земельных участков в лесу, в болотистой местности. По предварительным данным, ангарчане уже 5 лет не могут начать строить свои дома из-за отсутствия дорог и электричества, которые изначально должны быть согласно проекту.

- Проверка начата по статье «Халатность», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - По предварительной информации, участки местным жителям выделили еще в 2014 году. Но до сих пор работы по обустройству территории не закончены.

Следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц администрации Ангарского городского округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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