2019-06-22T06:36:39+03:00
Общество

Поругалась с мужем и ушла жить в приют: похищение 31-летней женщины в Иркутске не подтвердилось

Женщина уже помирилась с супругом
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Поругалась с мужем и ушла жить в приют: похищение 31-летней женщины в Иркутске не подтвердилосьПоругалась с мужем и ушла жить в приют: похищение 31-летней женщины в Иркутске не подтвердилосьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сообщение о том, что от дома №24 по улице Шахтерская, в Иркутске неизвестные похитили женщину поступило на днях в следственный комитет. Начав проверку по статье «Похищение человека», следователи выяснили все детали произошедшего.

Оказалось, что никакого похищения на самом деле не было. Еще 30 мая та самая 31-летняя женщина поругалась с мужем и ушла из дома. Несколько недель она провела в одном из приютов Иркутска. Наконец, 15 июня, муж вместе со своими родственниками приехал к дому, где проживала жена, помирился с ней, и женщина добровольно согласилась покинуть приют.

- Она уже написала заявление о прекращении проверки в отношении ее мужа по факту похищения, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Проходить медицинское освидетельствование категорически отказалась. Семья на учете в ПДН не состоит. Все обстоятельства этой истории выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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