2019-06-22T08:34:26+03:00
Авто

В Иркутске на неделю ограничили проезд по улице Бабушкина

Там проведут аварийные работы на теплосетях
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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В Иркутске на неделю ограничили проезд по улице БабушкинаВ Иркутске на неделю ограничили проезд по улице БабушкинаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! В Иркутске, с 21 по 28 июня частично ограничили движение по улице Бабушкина.

Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связаны с тем, что на Бабушкина, в районе дома №14 будут проводиться ремонтные работы на сетях теплоснабжения.

Также особенно внимательными иркутским водителям стоит быть в районе улицы Литвинова. До 31 июля там закрыли участок Литвинова до улицы Дзержинского. Объехать этот участок можно будет по улицам Карла Либкнехта и Богдана Хмельницкого. Закрытие проезда связано со строительством нового участка тепловой сети. Ну а проезд на перекрестке улицы Некрасова и Кооперативного переулка откроют 27 июня. Там продолжается ремонт сетей теплоснабжения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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