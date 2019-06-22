СЕГОДНЯ 10:51 2019-06-22T10:51:48+03:00

Ралли «Шелковый путь-2019» в Иркутске: в день старта гонки в городе ограничат продажу алкоголя Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Сухой закон будет объявлен в Иркутске в субботу, 6 июля. В этот день в нашем городе стартует крупнейшая мировая гонка, а именно старт российского этапа международного ралли «Шелковый путь – 2019». Поэтому, продажу алкоголя в областном центре ограничат.

- Запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 16.00 до 23.00 будет действовать в границах проведения мероприятий, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - А также на улицах, прилегающим к ним в радиусе 100 метров. Это - Нижняя Набережная от улицы Декабрьских Событий до улицы Сурикова, площадь графа Сперанского, где будет дан старт гонки, и сквер имени Кирова.

Добавим, что в Приангарье внедорожное ралли пройдет по территории Ангарского городского округа, Шелеховского и Слюдянского районов, Иркутска. Во время проведения заездов и при подготовке к событию - с 4 по 7 июля - жителей региона ждут ограничения и изменения схем дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU