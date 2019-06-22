2019-06-22T14:18:14+03:00
Происшествия

В Бурятии двое подростков избили 18-летнего парня по просьбе своей знакомой

Пострадавший так и не подал заявление в полицию
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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В Бурятии двое подростков избили 18-летнего парня по просьбе своей знакомойВ Бурятии двое подростков избили 18-летнего парня по просьбе своей знакомойФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Видеороликом, на котором двое подростков жестоко избивают парня, заинтересовались полицейские из Бурятии. На днях видео попало в соцсети и вызвало бурю обсуждений в одном из пабликов. Полицейские провели проверку и выяснили некоторые подробности этого инцидента.

Оказалось, конфликт произошел 16 июня, в районе поселка Восточный. 16-летняя девушка попросила своих знакомых 15-летних парней «поговорить» с 18-летним парнем, с которым она ранее общалась и дружила. После прекращения общения молодой человек не успокоился, и продолжал писать девушке в соцсетях, чем вызвал ее раздражения. На свою беду, по просьбе девушки, он согласился встретиться с ее новыми знакомыми. Во время разговора завязалась ссора, после которой подростки накинулись на парня и жестоко избили его.

- Оба подростка состоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Бурятии. - Их уже опознали сотрудники ПДН по фотографиям, размещенным в социальных сетях. Сейчас их разыскивают. Материалы проверки мы направим в Следственный комитет.

Добавим, что по словам полиции, избитый парень заявление на своих обидчиков так и не подал. Очевидцев конфликта просят обращаться в ближайшие отделы МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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