СЕГОДНЯ 16:24 2019-06-22T16:24:03+03:00

Спортплощадки с тренажерами под открытым небом появятся в 13 районах Иркутской области Фото: Олег УКЛАДОВ

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Малые спортивные площадки под открытым небом с уличными тренажерами, появятся в 13 районах Иркутской области. Оборудуют спортплощадки, на которых также можно будет сдавать нормы ГТО в рамках проекта «Спорт – норма жизни» На это выделено 40,7 млн рублей, из них 39,1 млн выделено из федерального бюджета, остальные – из областного.

- По итогам отбора, в котором учитывались спортивные показатели работырайонов, спортсооружения получат Иркутский, Слюдянский, Нижнеудинский, Осинский, Куйтунский, Братский, Киренский, Тулунский, Заларинский, Зиминский, Нукутский, Черемховский и Усть-Кутский районы, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.

Ну а в селах Приангарья планируют завершить строительство 30 плоскостных спортивных сооружений, из них три хоккейных корта и 27 многофункциональных спортивных площадок.

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ИСТОЧНИК KP.RU