2019-06-23T04:18:57+03:00
Общество

Иркутская зоогалерея переедет в новое здание на улице Карла Маркса

Здание будет соответствовать современным требованиям для зоопарков
Любовь АРБАТСКАЯ
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Иркутская зоогалерея переедет в новое здание на улице Карла Маркса. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.Иркутская зоогалерея переедет в новое здание на улице Карла Маркса. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.
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Более 100 животных из иркутской зоогалереи скоро будут отмечать новоселье. Они переедут с территории Иерусалимского кладбища в новое здание в центре города - на улице Карла Маркса. Строительство идет полным ходом. Помещения будут комфортны для питомцев и удобны для посетителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

- Коридоры для посетителей сделают под крышей, поэтому посещать зоогалерею можно будет круглый год, – рассказал директор «Иркутской Зоогалереи» Вадим Ивушкин. - Такого нет в зоопарках других регионов России. Кроме того, создадут отдельный коридор для техперсонала, то есть обслуживание животных будет скрыто от глаз посетителей. А еще вольеры будут больше, свободнее и с высокими стенами.

Как сообщили в пресс-службе администрации Иркутска, сейчас монтируется каркас помещения, обустраиваются теплые полы, витражи, прокладываются инженерные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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