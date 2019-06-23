Акция "Северный десант" стартовала в Иркутской области
"Северный десант" - долгожданное событие для жителей отдаленных районов Иркутской области. Не так часто в гости приезжают звезды! А тут наведаются сразу четверо: белорусский и российский актер театра и кино Олег Акулич, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис, народная артистка Грузии Ия Нинидзе, известная актриса Ирина Лачина.
Как сообщают организаторы, "Северный десант" высадится в Ербогачене, Усть-Куте, Верхнемарково, Нии, Звездном, Янтале, на Данилово, Яракте, в Железногорске-Илимском и в поселке Коршуновский. В этом году акция посвящена 45-летию с начала строительства Байкало-Амурской магистрали.
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ИСТОЧНИК KP.RU