2019-06-23T07:06:19+03:00
Общество

Гороскоп на 23 июня от бурятских лам: пригласите в гости родных и друзей

А еще, как обещает гороскоп на 23 июня, можно смело отправляться в дорогу
Любовь АРБАТСКАЯ
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Гороскоп на 23 июня от бурятских лам: пригласите в гости родных и друзейГороскоп на 23 июня от бурятских лам: пригласите в гости родных и друзейФото: Яна ЛИСИНА
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Воскресенье - у большинства выходной день. Можно, наконец, заниматься домашними делами, покупками, посвятить время близким и себе. Но что обещает гороскоп на 23 июня? Итак, смотрим, о чем говорит гороскоп, составленный бурятскими ламами Буддистской традиционной Сангхи России на основе древних знаний о мироустройстве, известный как Зурхай.

Этот день особенно благоприятен для тех, кто родился в год Дракона. У них, наверняка, все дела будут складываться удачно и легко. Но и для остальных есть приятные моменты. Например, 23 июня отлично подходит для домашних посиделок с родственниками и друзьями. Если давно планировали путешествие или деловую поездку, нынче - самое время. Гороскоп на 23 июня от бурятских лам говорит, что в дороге все задуманное исполнится. Неплохо потрудиться на даче или в огороде - успешно будут идти все дела, связанные с землей и деревом.

Но перетруждаться не стоит - физические нагрузки в это воскресенье на пользу не пойдут. А еще не рекомендуется стричься, нанимать сиделку или работников, устраиваться на работу и отдавать дочь замуж. Вот таков гороскоп на 23 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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