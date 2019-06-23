СЕГОДНЯ 11:11 2019-06-23T11:11:14+03:00

Фура с продуктами перевернулась на серпантине возле поселка Култук. Фото: группа "Инцидент Иркутск" в соцсетях.

Дорогу перегородили рассыпавшиеся ящики и мешки с капустой

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В воскресенье, 23 июня, на серпантине возле поселка Култук в Иркутской области случилось ДТП. Перевернулась фура с продуктами.

- Сердце кровью обливается,когда вижу такое, - комментируют аварию пользователи соцсетей. - Бедные водители. Это же их дом, их жизни.

Иркутяне предположили в комментариях к фотографиям с места ДТП, что все случилось из-за перегревшихся тормозов грузовика. По дороге рассыпались продукты - деревянные ящики и мешки со свежей капустой. Пострадал ли водитель фуры, пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU