2019-06-23T13:05:38+03:00
Общество

Долой вредителей: поля в Иркутской области обрабатывают от саранчи и лугового мотылька

Более 24 тысяч гектаров полей в регионе уже обработаны
Любовь АРБАТСКАЯ
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Долой вредителей: поля в Иркутской области обрабатывают от саранчи и лугового мотылькаДолой вредителей: поля в Иркутской области обрабатывают от саранчи и лугового мотылькаФото: Мария ПОЛЕЖАЕВА
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На днях жители Иркутской области всполошились, узнав о том, что нагрянули незваные гости - луговые мотыльки, пожирающие картофель, капусту, томаты и другие овощи. Что делать? Как спасать урожай? "Комсомольская правда" в Иркутске уже писала об этом. Верный способ - распылить на огороде специальные инсектициды. Поля по всему региону обрабатывают массово, причем не только от лугового мотылька, но и от саранчи - этому вредителю по вкусу полевые культуры.

Уже обработано более 24 тысяч гектаров в 10 районах региона, как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Специальных средств в области достаточно. Кроме того, аграриям компенсируют затраты на инсектициды.

– Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям по ставке 80 рублей на один гектар обработанной площади, – рассказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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