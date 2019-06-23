2019-06-23T16:02:59+03:00
Происшествия

"Помогите найти человека!": 29-летняя сибирячка Виктория Дорофеева пропала в конце мая

28 мая девушка выехала из Красноярска в Иркутск и пропала
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
"Помогите найти человека!": 29-летняя сибирячка Виктория Дорофеева пропала в конце мая. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" - Байкал."Помогите найти человека!": 29-летняя сибирячка Виктория Дорофеева пропала в конце мая. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" - Байкал.
Изменить размер текста:

В конце мая Виктория Дорофеева (Котовщикова) отправилась в долгую дорогу на север - из Красноярска в Якутск. Пересадку девушка должна была сделать в Иркутске, но сюда так и не приехала. Или приехала, но весточки знакомым и родным по какой-то причине не подала... Словом, с 28 мая, с самого дня выезда, она пропала. Связи с Викторией нет уже более трех недель.

Поисковый отряд "Лиза Алерт" - Байкал дает приметы пропавшей сибирячки. Она небольшого роста - всего 160 сантиметров - и среднего телосложения. У Виктории каштановые волосы до плеч и серо-голубые глаза. Она выезжала из Красноярска в черном спортивном костюме, взяла с собой только маленький черный рюкзак.

Возможно, Виктория Дорофеева находится в Иркутске. Тем, кто ее увидит, просьба - обратиться к волонтерам поискового отряда или сообщить в экстренную службу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Поиск без вести пропавших в Иркутской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рынок недвижимости в Иркутске: сколько стоит купить или снять комнату
Долой вредителей: поля в Иркутской области обрабатывают от саранчи и лугового мотылька
Фура с продуктами перевернулась на серпантине возле поселка Култук
"Ай да Мухтар!": служебно-розыскная собака выследила вора-домушника в Улан-Удэ
Гороскоп на 23 июня от бурятских лам: пригласите в гости родных и друзей
Акция "Северный десант" стартовала в Иркутской области
Иркутская зоогалерея переедет в новое здание на улице Карла Маркса
Спортплощадки с тренажерами под открытым небом появятся в 13 районах Иркутской области
В Бурятии двое подростков избили 18-летнего парня по просьбе своей знакомой
Ралли Шелковый путь 2019 в Иркутске: в день старта гонки в городе ограничат продажу алкоголя
В Иркутске на неделю ограничили проезд по улице Бабушкина
Поругалась с мужем и ушла жить в приют: похищение 31-летней женщины в Иркутске не подтвердилось
Многодетным семьям из Ангарска выделили земли на болотах: СК начал проверку
Три новые аэролодки сгорели в Тайшете
Сергей Сокол обсудил c Михаилом Котюковым ситуацию с иркутскими вузами
"Кипятка по колено": в супермаркете на бульваре Постышева в Иркутске прорвало трубы
Новые пожарные машины поступили в Иркутскую область
В Усолье-Сибирском в скором времени появится новая трамвайная остановка
522 выпускника в Иркутской области в этом году получили золотые медали