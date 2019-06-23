"Помогите найти человека!": 29-летняя сибирячка Виктория Дорофеева пропала в конце мая
В конце мая Виктория Дорофеева (Котовщикова) отправилась в долгую дорогу на север - из Красноярска в Якутск. Пересадку девушка должна была сделать в Иркутске, но сюда так и не приехала. Или приехала, но весточки знакомым и родным по какой-то причине не подала... Словом, с 28 мая, с самого дня выезда, она пропала. Связи с Викторией нет уже более трех недель.
Поисковый отряд "Лиза Алерт" - Байкал дает приметы пропавшей сибирячки. Она небольшого роста - всего 160 сантиметров - и среднего телосложения. У Виктории каштановые волосы до плеч и серо-голубые глаза. Она выезжала из Красноярска в черном спортивном костюме, взяла с собой только маленький черный рюкзак.
Возможно, Виктория Дорофеева находится в Иркутске. Тем, кто ее увидит, просьба - обратиться к волонтерам поискового отряда или сообщить в экстренную службу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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