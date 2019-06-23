Рынок недвижимости в Иркутске: сколько стоит купить или снять комнату

СЕГОДНЯ 14:42 2019-06-23T14:42:06+03:00

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Аналитики популярного сайта объявлений подсчитали, что в Иркутске растет спрос на покупку или аренду комнат. Неудивительно - в городе много студентов, не все хотят жить в общежитии, на квартиру не хватает денег, вот и снимают комнаты. А еще где-то нужно располагаться малому бизнесу - как раз для этого помещения выкупаются.

Итак, интерес к покупке комнат в Иркутске за год вырос на 38%, а к аренде - на 24,7%. С чем связан такой подъем? Аналитики предполагают, что дело в растущих ценах на недвижимость: квартиры все-таки обходятся дороже. Приобрести комнату в нашем городе можно по цене 49,3 тысячи рублей за квадратный метр, а снять - за 7,4 тысячи рублей в месяц. Кстати говоря, для аренды есть, из чего выбирать - предложение тоже растет. А для покупки немного падает - на 1,6% за год.

В Сибири будет дешевле купить комнату в Омске, Красноярске или в Новосибирске, чем в нашем городе. А вот снять дешевле только в Омске и Красноярске. Аренда комнаты в Новосибирске обойдется дороже на 600 рублей в месяц, чем в Иркутске.

ИСТОЧНИК KP.RU