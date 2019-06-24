2019-06-24T03:37:30+03:00
Общество

Сто лиц Восточной Сибири: встречу 26 июня посвятят 100-летию Гражданской войны в России

Вход свободный
Мария КНЯЗЕВА
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Сто лиц Восточной Сибири: встречу 26 июня посвятят 100-летию Гражданской войны в России. Фото: Иркутский краеведческий музейСто лиц Восточной Сибири: встречу 26 июня посвятят 100-летию Гражданской войны в России. Фото: Иркутский краеведческий музей
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Очередную встречу из цикла «Сто лиц Восточной Сибири» посвятят 100-летию Гражданской войны в России. Пройдет она в отделе «Окно в Азию» Краеведческого музея в 130-м квартале 26 июня. Как ни крути, а Иркутск — знаковое место в истории Великой Российской революции. Именно в нашем городе расстреляли Верховного правителя России Александра Колчака, монумент которому установлен рядом со Знаменским храмом.

- Иркутск действительно был ареной важнейших событий Гражданской войны в Сибири, - отмечают в пресс-службе Иркутского краеведческого музея.

Если вы давно хотели узнать больше о Гражданской войне и революции — самое время сходить на встречу 26 числа, начало в 17.30. Вход для всех желающих свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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