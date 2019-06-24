СЕГОДНЯ 03:58 2019-06-24T03:58:28+03:00

ДТП на ул. Сергеева в Иркутске: пострадали пять человек Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Авария в Иркутске на ул. Сергеева произошла в ночь на 24 июня. Около часа ночи в дежурной части ГИБДД раздался звонок: ДТП, столкновение двух автомобилей ВАЗ-21093 (девятка) и «Тойоты Королла». В результате аварии пострадали пять человек, трое из них — дети.

- Предварительно установлено, что один из водителей нарушил правила дорожного движения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Сейчас работаем над установлением всех обстоятельств столкновения.

Когда причины дорожно-транспортного происшествия будут установлены, виновник ДТП, конечно, понесет наказание.

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ИСТОЧНИК KP.RU