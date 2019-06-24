2019-06-24T03:58:28+03:00
Происшествия

ДТП на ул. Сергеева в Иркутске: пострадали пять человек

В обстоятельствах аварии разбираются полицейские
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
ДТП на ул. Сергеева в Иркутске: пострадали пять человекДТП на ул. Сергеева в Иркутске: пострадали пять человекФото: ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

Авария в Иркутске на ул. Сергеева произошла в ночь на 24 июня. Около часа ночи в дежурной части ГИБДД раздался звонок: ДТП, столкновение двух автомобилей ВАЗ-21093 (девятка) и «Тойоты Королла». В результате аварии пострадали пять человек, трое из них — дети.

- Предварительно установлено, что один из водителей нарушил правила дорожного движения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Сейчас работаем над установлением всех обстоятельств столкновения.

Когда причины дорожно-транспортного происшествия будут установлены, виновник ДТП, конечно, понесет наказание.

Читайте также:

Подробности ДТП с массовой дракой в Иркутске: погиб водитель Toyota Land Cruiser 200 и пострадал ребенок

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грозы и ливни ожидаются в Иркутской области 24 и 25 июня
Сто лиц Восточной Сибири: встречу 26 июня посвятят 100-летию Гражданской войны в России
Гороскоп на 24 июня от бурятских лам: сегодня выгодно брать кредит
"Помогите найти человека!": 29-летняя сибирячка Виктория Дорофеева пропала в конце мая
Рынок недвижимости в Иркутске: сколько стоит купить или снять комнату
Долой вредителей: поля в Иркутской области обрабатывают от саранчи и лугового мотылька
Фура с продуктами перевернулась на серпантине возле поселка Култук
"Ай да Мухтар!": служебно-розыскная собака выследила вора-домушника в Улан-Удэ
Гороскоп на 23 июня от бурятских лам: пригласите в гости родных и друзей
Акция "Северный десант" стартовала в Иркутской области
Иркутская зоогалерея переедет в новое здание на улице Карла Маркса
Спортплощадки с тренажерами под открытым небом появятся в 13 районах Иркутской области
В Бурятии двое подростков избили 18-летнего парня по просьбе своей знакомой
Ралли Шелковый путь 2019 в Иркутске: в день старта гонки в городе ограничат продажу алкоголя
В Иркутске на неделю ограничили проезд по улице Бабушкина
Поругалась с мужем и ушла жить в приют: похищение 31-летней женщины в Иркутске не подтвердилось
Многодетным семьям из Ангарска выделили земли на болотах: СК начал проверку
Три новые аэролодки сгорели в Тайшете
Сергей Сокол обсудил c Михаилом Котюковым ситуацию с иркутскими вузами
"Кипятка по колено": в супермаркете на бульваре Постышева в Иркутске прорвало трубы
Новые пожарные машины поступили в Иркутскую область
В Усолье-Сибирском в скором времени появится новая трамвайная остановка
522 выпускника в Иркутской области в этом году получили золотые медали