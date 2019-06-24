Грозы и ливни ожидаются в Иркутской области 24 и 25 июня
Метеорологи предупреждают об ухудшении погоды в Иркутской области сегодня 24 июня и завтра, 25 числа: ливни, грозы, град и ветер до 15-20 м/с ждут жителей Приангарья ближайшие два дня. В понедельник такие погодные условия будут в западных районах Приангарья, а во вторник — местами по области.
Стоит отметить, что коснется, хотя и немного, такой прогноз и Иркутск. Сегодня вечером пойдет небольшой дождь, синоптики обещают грозу, ветер дует с юго-востока 6-11 м/с, днем воздух прогреется до +26...+28.
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ИСТОЧНИК KP.RU