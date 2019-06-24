2019-06-24T04:40:40+03:00
Спорт

Иркутянин стал чемпионом России по полетам на мотопараплане

Еще один наш земляк занял 5 место
Мария КНЯЗЕВА
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Фото: Иркутская федерация спорта сверхлёгкой авиацииФото: Иркутская федерация спорта сверхлёгкой авиации
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В Ленинградской области недавно завершился Чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации 2019. На этом турнире соревнуются пилоты, управляющие воздушным судном, вес которого не более 495 кг. От Иркутской области в соревнованиях участвовали Александр Рудых и Сергей Роголев. Оба они летали на мотопарапланах.

- Александр Рудых стал чемпионом России в этой спортивной дисциплине, - сообщает Иркутская федерация спорта сверхлёгкой авиации. - Сергей занял пятое место.

Фото: Иркутская федерация спорта сверхлёгкой авиации

Фото: Иркутская федерация спорта сверхлёгкой авиации

Стоит отметить, что это уже третья медаль Александра с турнира российского масштаба. Однако, до этого в 2017-ом и 2018-ом она завоевывал лишь «серебро». Благодаря золотой медали, Иркутская область примет региональный чемпионат. Он пройдет недалеко от поселка Усть-Ордынский уже в июле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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