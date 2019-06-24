Жителям Иркутской области выписано штрафов на 4, 5 миллиона рублей за нарушение правил пожарной безопасности в лесах
Пожароопасный период в Иркутской области еще не закончен. Утром, 24 июня, горит лес в в Чунском (два возгорания), в Усть-Илимском, Тайшетском и Катангском районах. «Взятым в кольцо» остается очаг в Тайшетском районе. Общая площадь, объятая огнем — 34, 2 га.
- За минувшие выходные на землях лесного фонда региона ликвидировано пять пожаров, три из них в Чунском районе, по одному – в Нижнеилимском и Усть-Илимском районах, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Их площадь была 30,7 га.
Также продолжают действовать три природных очага возгорания на территории Бодайбинского района. Все они далеко от населенных пунктов и причиной их возникновения была гроза.
Стоит отметить, что пожар из-за грозы — скорее исключение из правил. Большинство возгораний возникло по вине человека. Заведено несколько десятков уголовных дел, также с начала пожароопасного периода за нарушения правил пожарной безопасности в лесах выписано 308 административных штрафов на общую сумму 4 млн 503,7 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU