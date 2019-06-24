Водитель ВАЗа, спровоцировавший ДТП на улице Сергеева в Иркутске, сел за руль пьяным

СЕГОДНЯ 05:59 2019-06-24T06:06:11+03:00

Кроме того, у него не было водительских прав

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Стали известны подробности серьезного ДТП, которое произошло в ночь на 24 июня на улице Сергеева, в Иркутске. Напомним, около 01.00 водитель «ВАЗ 21093», при выезде на Сергеева, нарушил требование дорожного знака «Движение направо», повернул налево, где врезался в «Тойоту Короллу». В аварии пострадали четверо пассажиров японского авто, трое из них дети в возрасте от 3 до 8 лет, а также 32-летний пассажир «девятки». Всех пострадавших госпитализировали.

- Выяснилось, что у 28-летнего водителя «ВАЗа» вообще не было водительского удостоверения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Кроме того, он был пьян и отказался от медицинского освидетельствования.

Также инспекторы ГИБДД выяснили, что правила нарушил и 31-летний водитель Тойоты. Дети в салоне его авто находились без удерживающих устройств и ремней безопасности. На него также составлен административный протокол за нарушение правил перевозки несовершеннолетних.

Полицейские еще раз напоминают автомобилистам Приангарья, что садиться за руль пьяным, смертельно опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU