2019-06-24T06:01:25+03:00
Общество

Два торговых центра закрыли из-за нарушений правил безопасности в Братске

По решению суда здания опечатаны приставами
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Два торговых центра закрыли из-за нарушений правил безопасности в БратскеДва торговых центра закрыли из-за нарушений правил безопасности в БратскеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Как часто мы, прогуливаясь по бутикам и магазинам торговых центров, задумываемся о безопасности? Ведь простому человеку порой и не разобраться во всех премудростях. А вот специалисты видят такие вещи с первого взгляда. Так, в Братске во время прокурорской проверки нашли нарушения в двух торговых центрах.

Собственник одного из зданий не назначил ответственного за пожарную безопасность. А во втором ТК, не было разрешения на строительство нежилого здания, несмотря на это, владелец решил без всяких согласований добавить еще два пристроя.

- Также в торговых центрах эвакуационные выходы были закрыты на ключ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – По результатам проверки направили иски об устранении нарушений.

По решению Братского городского суда собственникам зданий придется остановить их работу до устранения всех нарушений. А пока торговые центры опечатали приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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