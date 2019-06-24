Прошагала по лесу 17 километров: полицейские наградили пенсионеров из Черемховского района, которые нашли заблудившуюся девочку

СЕГОДНЯ 09:14 2019-06-24T09:15:28+03:00

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За бдительность и активную гражданскую позицию наградили полицейские семейную пару Валентину и Александра Вишневских из Черемховского района. Напомним, именно эти пенсионеры две недели назад нашли заблудившуюся в лесу 6-летнюю девочку. «Комсомольская правда» в Иркутске писала, как Маришка (имя изменено) поехала с бабушкой и дедушкой на пикник на окраине леса в Усольском районе. Заигравшись, она забежала в лес и найти обратной дороги уже не смогла. Пройдя целых 17 километров, девочка вышла в соседнем Черемховском районе, где ее и заметили Валентина и Александр Вишневские, которые выехали в лес, покосить траву.

ГУ МВД России по Иркутской области.

- Она была такая уставшая, пить очень хотела, - рассказывала тогда корреспонденту «КП-Иркутск» Валентина Вишневская. – Мы отвели ее в буфет, накормили, напоили и вызвали полицию.

На днях неравнодушных супругов чествовал начальник черемховской полиции Сергей Линский. Он вручил паре грамоту и ценный подарок. К слову, Валентина и Александр признались, что теперь считают Маришку своей крестницей и приглашают ее в гости.

ИСТОЧНИК KP.RU