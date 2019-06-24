2019-06-24T09:15:28+03:00
Общество

Прошагала по лесу 17 километров: полицейские наградили пенсионеров из Черемховского района, которые нашли заблудившуюся девочку

Валентина и Александр Вишневские получили грамоту и ценный подарок [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Валентина и Александр Вишневские. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Валентина и Александр Вишневские. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
Изменить размер текста:

За бдительность и активную гражданскую позицию наградили полицейские семейную пару Валентину и Александра Вишневских из Черемховского района. Напомним, именно эти пенсионеры две недели назад нашли заблудившуюся в лесу 6-летнюю девочку. «Комсомольская правда» в Иркутске писала, как Маришка (имя изменено) поехала с бабушкой и дедушкой на пикник на окраине леса в Усольском районе. Заигравшись, она забежала в лес и найти обратной дороги уже не смогла. Пройдя целых 17 километров, девочка вышла в соседнем Черемховском районе, где ее и заметили Валентина и Александр Вишневские, которые выехали в лес, покосить траву.

ГУ МВД России по Иркутской области.

ГУ МВД России по Иркутской области.

- Она была такая уставшая, пить очень хотела, - рассказывала тогда корреспонденту «КП-Иркутск» Валентина Вишневская. – Мы отвели ее в буфет, накормили, напоили и вызвали полицию.

На днях неравнодушных супругов чествовал начальник черемховской полиции Сергей Линский. Он вручил паре грамоту и ценный подарок. К слову, Валентина и Александр признались, что теперь считают Маришку своей крестницей и приглашают ее в гости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Пивоварихи утонула во время ночного купания на озере Юнатка под Иркутском
Из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках Иркутской области
Директор управляющей компании задолжал 2,5 миллиона рублей в Усолье-Сибирском
Два торговых центра закрыли из-за нарушений правил безопасности в Братске
Водитель ВАЗа, спровоцировавший ДТП на улице Сергеева в Иркутске, сел за руль пьяным
Жителям Иркутской области выписано штрафов на 4, 5 миллиона рублей за нарушение правил пожарной безопасности в лесах
Иркутянин стал чемпионом России по полетам на мотопараплане
Грозы и ливни ожидаются в Иркутской области 24 и 25 июня
ДТП на ул. Сергеева в Иркутске: пострадали пять человек
Сто лиц Восточной Сибири: встречу 26 июня посвятят 100-летию Гражданской войны в России
Гороскоп на 24 июня от бурятских лам: сегодня выгодно брать кредит