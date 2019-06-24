2019-06-24T10:33:49+03:00
Авто

Рейды по поиску пьяных водителей проведут иркутские полицейские

Ловить любителей ездить под хмельком будут два дня
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Рейды по поиску пьяных водителей проведут иркутские полицейскиеРейды по поиску пьяных водителей проведут иркутские полицейские
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В ближайшие два дня: 24 и 25 июня иркутские инспекторы ГИБДД проведут рейды на городских улицах по поиску пьяных водителей. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. Так что, если любите садиться за руль под хмельком, будьте готовы к серьезному штрафу или лишению водительских прав.

Напомним, несмотря на то, что полицейские регулярно рекомендуют автомобилистам ни в коем случае не садиться за руль в алкогольном опьянении, аварии с участием пьяных водителей, происходят регулярно. К слову, инспекторы ГИБДД призывают не оставаться равнодушными и пешеходов. Если вы стали свидетелем того, как пьяный человек садиться за руль, немедленно сообщайте в полицию. Вполне возможно, что ваш звонок спасет кому-то жизнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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