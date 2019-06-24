Подрядчик за свой счет переделает некачественный ремонт на улице Красноярской в Иркутске

СЕГОДНЯ 10:54 2019-06-24T10:54:16+03:00

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В Иркутске продолжается строительство и ремонт дорог. Однако не все работы проходят качественно. Так жители домов по улице Красноярская пожаловались на некачественный ремонт тротуаров и бордюров в администрацию города. Участок осмотрели специалисты администрации, подрядчика и общественники.

- Жесткий контроль приносит свои результаты – не дает расслабиться подрядчикам, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Проверки продолжатся, контролировать качество ремонта будут до конца строительного сезона.

Также во время выезда проверили еще три крупных участка: на улице Депутатская, Аэрофлотская и Красноярская. Там планируется привести в порядок не только дорогу и тротуары, но и благоустроить территорию. Только на этих трех участках высадят почти 300 деревьев и кустарников.

Кроме этого на перекрестке улиц Депутатской и Пискунова продолжают менять изношенные трамвайные рельсы. Между ними дополнительно укладывают специальные резиновые плиты, которые должны облегчить жизнь автомобилистов. По графику работы должны закончить уже к концу августа.

ИСТОЧНИК KP.RU